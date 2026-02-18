Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Суд отменил решение об аресте Алии Галицкой

Мособлсуд отменил решение об аресте Алии Галицкой
Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области»

Московский областной суд отменил постановление суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алии Галицкой, покончившей с собой в ИВС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

8 февраля Галицкая покончила с собой в ИВС в Истре. Накануне гибели ее арестовали по делу о вымогательстве у экс-супруга: по версии следствия, женщина угрожала обнародовать компромат на него и требовала $150 млн.

Галицкая и ее супруг банкир, один из основателей венчурного фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий расстались в марте 2025 года, у них две дочери — обе имеют гражданство России и США. Брак Галицких был зарегистрирован в 2010 году в американском штате Невада, а решение о его расторжении принял Верховный суд Калифорнии. При этом банкир утверждает, что женаты они не были: по его словам, Галицкая — мать его детей, но никогда не была ему супругой. Адвокат банкира Анна Бутырина заявила, что фамилию женщина поменяла по собственной инициативе.

В ИВС Галицкая оставила предсмертную записку, в которой обвинила в случившемся бывшего мужа. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа причина самоубийства Алии Галицкой.
 
Теперь вы знаете
Апатия и рассеянность. Как распознать симптомы болезни Альцгеймера на ранней стадии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!