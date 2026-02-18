Блогерша потеряла 14 тыс. подписчиков, случайно показав свою реальную внешность

В соцсетях распространяются кадры, на которых якобы запечатлен момент сбоя бьюти-фильтра во время прямой трансляции китайской блогерши. После этого она потеряла около 140 тысяч подписчиков, пишет NDTV.

Во время стрима фильтр на несколько секунд отключился, показав естественную внешность женщины — с более зрелыми чертами и текстурой кожи. Затем эффект снова активировался, вернув сглаженное и заметно «омоложенное» изображение.

После этого одни комментаторы обвинили блогершу в введении аудитории в заблуждение, другие, напротив, отметили, что без фильтра она выглядит «более естественно» и «искреннее».

Пользователи отмечают, что фильтры стирают грань между реальностью и отредактированным образом, формируя завышенные ожидания. При этом многие подчеркивают растущий запрос аудитории на аутентичность и честность контента.

Ранее пропавшая без вести блогерша найдена бездомной и раненой на улице в Камбодже.