«Возбудятся все»: министр спорта объяснил принципиальную позицию по лимиту на легионеров

Министр спорта Дегтярев назвал балаболами обсуждающих лимит на легионеров
Александр Вильф/РИА Новости

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев рассказал о причинах принципиальной позиции относительно лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

«Потому что я за это отвечаю в отличие от балаболов, которые это обсуждают и комментируют. Я имею в виду развитие детско-юношеского футбола. Эта мера однозначно приведет к тому, что возбудятся все. И клубы, и губернаторы, и регионы, и корпорации зададутся вопросом: где брать хороших молодых игроков? А никакой альтернативы, кроме как вырастить их, нет», — сказал Дегтярев.

В ноябре стало известно о подписании министром спорта Михаилом Дегтяревым указа о введении нового лимита на легионеров в РПЛ до конца 2025 года.

Согласно документу, окончательные нормативы вступят в силу с сезона 2028/29, а до этого будет действовать переходный период. Как и анонсировалось ранее, в заявке команды на сезон сможет быть не более десяти иностранных футболистов, при этом на поле одновременно смогут находиться лишь пять легионеров.

В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать десять легионеров в заявке и пять — на поле.

Ранее стало известно о намерении «Спартака» приобрести казахстанского футболиста.
 
