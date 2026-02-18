Турист остался парализованным после катания на лыжах во Франции, пишет Daily Mail.

По словам пострадавшего Константиноса Карациоласа, в конце дня он решил сделать еще один заезд во время отдыха на французском курорте Ле-Арк. Несколько прыжков прошли успешно, однако на последнем он неверно рассчитал скорость и высоту рампы. Спортсмен взлетел примерно на четыре метра, потерял контроль в воздухе и приземлился на плечи на жесткий снег.

В результате падения мужчина получил вывих позвонка, перелом грудины и серьезное повреждение спинного мозга. Он также потерял чувствительность ниже уровня второго верхнего ребра, а его ноги оказались парализованы. Врачи сообщили, что вероятность восстановления подвижности крайне мала.

Пострадавшего экстренно доставили вертолетом в больницу Гренобля, где ему провели срочную операцию на позвоночнике. Хирурги установили восемь винтов и два металлических стержня для стабилизации спины.

Позже, 17 февраля, Карациолас был отправлен на родину в Великобританию. После 14-часовой транспортировки с участием нескольких рейсов и машин скорой помощи он был госпитализирован в Королевскую больницу Солфорда, где проходит восстановление и адаптацию к жизни с параплегией.

Константинос, работающий в страховой сфере и увлекающийся лыжами более 16 лет, запустил сбор средств для финансирования длительной реабилитации. Он подчеркивает, что старается сохранять позитивный настрой и не теряет надежды на возможное восстановление.

Пострадавший также призвал лыжников внимательно изучать правила безопасности в сноупарках, объективно оценивать свои навыки и избегать неоправданного риска.

