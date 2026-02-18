Университет МВД Украины участвовал в вывозе уклонистов за границу

Сотрудник университета МВД в Днепре вывозил уклонистов за границу за деньги

Сотрудник Днепропетровского университета МВД Украины принимал участие в незаконном вывозе уклонистов за границу. Об этом сообщили в украинском государственном бюро расследований (ГБР).

Там заявили, что сотрудники ГБР завершили расследование в отношении работника этого вуза, «способствовавшего незаконной переправке мужчин призывного возраста через государственную границу». Правоохранитель был водителем. Он получал за свои услуги $1 тыс. с каждого беглеца. Для конспирации сотрудник университета выдавал таким пассажирам фиктивные удостоверения волонтеров общественной организации.

Как рассказали в ГБР, в данную схему обвиняемого привлек находящийся за рубежом знакомый. Они искали «клиентов» через социальные сети. Сообщники обещали за $7,5 тыс. отвезти уклонистов в пограничную зону в Закарпатье и показать маршрут обхода пунктов пропуска через лес. Они принимали оплату в криптовалюте.

По информации ведомства, сотрудника университета разоблачили пограничники в селе Сянки Львовской области. Они обнаружили подделку документов во время перевозки двух «клиентов». Один из этих мужчин находился в розыске за самовольное оставление воинской части, второй – за нарушение воинского учета.

До этого на Украине правоохранители раскрыли схему, по которой сотрудники территориального центра комплектования в Ивано-Франковской области за деньги помогали мужчинам призывного возраста бежать в Румынию. Организаторами стали двое сержантов, которые давали возможность украинцам беспрепятственно проезжать через блокпосты и поддерживали «клиентов» на всех этапах, включая пересечение реки Прут.

Ранее на Украине появился новый способ уклонения от службы в армии.