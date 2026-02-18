Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Университет МВД Украины участвовал в вывозе уклонистов за границу

Сотрудник университета МВД в Днепре вывозил уклонистов за границу за деньги
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Сотрудник Днепропетровского университета МВД Украины принимал участие в незаконном вывозе уклонистов за границу. Об этом сообщили в украинском государственном бюро расследований (ГБР).

Там заявили, что сотрудники ГБР завершили расследование в отношении работника этого вуза, «способствовавшего незаконной переправке мужчин призывного возраста через государственную границу». Правоохранитель был водителем. Он получал за свои услуги $1 тыс. с каждого беглеца. Для конспирации сотрудник университета выдавал таким пассажирам фиктивные удостоверения волонтеров общественной организации.

Как рассказали в ГБР, в данную схему обвиняемого привлек находящийся за рубежом знакомый. Они искали «клиентов» через социальные сети. Сообщники обещали за $7,5 тыс. отвезти уклонистов в пограничную зону в Закарпатье и показать маршрут обхода пунктов пропуска через лес. Они принимали оплату в криптовалюте.

По информации ведомства, сотрудника университета разоблачили пограничники в селе Сянки Львовской области. Они обнаружили подделку документов во время перевозки двух «клиентов». Один из этих мужчин находился в розыске за самовольное оставление воинской части, второй – за нарушение воинского учета.

До этого на Украине правоохранители раскрыли схему, по которой сотрудники территориального центра комплектования в Ивано-Франковской области за деньги помогали мужчинам призывного возраста бежать в Румынию. Организаторами стали двое сержантов, которые давали возможность украинцам беспрепятственно проезжать через блокпосты и поддерживали «клиентов» на всех этапах, включая пересечение реки Прут.

Ранее на Украине появился новый способ уклонения от службы в армии.
 
Теперь вы знаете
Апатия и рассеянность. Как распознать симптомы болезни Альцгеймера на ранней стадии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!