Белый дом анонсировал выступление Трампа перед обеими палатами Конгресса

Трамп выступит с посланием перед обеими палатами Конгресса США 24 февраля
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп 24 февраля выступит с посланием «О положении страны» перед обеими палатами американского Конгресса. Об этом сообщила в соцсети X пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что выступление американского лидера перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса будет посвящено повестке действующей администрации, а также итогам ее работы за прошедший год.

В начале января спикер палаты представителей США Майк Джонсон направил письмо Трампу, в котором пригласил его выступить с ежегодным посланием Конгрессу в эту дату.

В соответствии с Конституцией США, президент обязан периодически информировать Конгресс «о положении нации».

До этого издание The New York Times писало о том, что военная операция США в Венесуэле может расколоть ряды сторонников американского президента. По данным издания, некоторые республиканцы начали задаваться вопросом о том, как атака согласуется с предвыборными обещаниями Трампа не начинать новые войны за рубежом.

Ранее администрация Трампа оценила вероятность военной операции против Ирана в 90%.
 
