Журналисты России и Украины на переговорах в Женеве работали отдельно

ТАСС: на переговорах в Женеве журналистов РФ и Украины изолировали друг от друга

На трехсторонних переговорах в Женеве российские и украинские журналисты освещали мероприятие в отеле InterContinental, но не пересекались друг с другом. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Все было устроено так, чтобы российские и украинские журналисты, работавшие на месте, были изолированы друг от друга и не пересекались между собой», — отметил собеседник

Он добавил, что речь идет о небольшом пуле журналистов, которые не имели доступа к делегациям.

У здания InterContinental оба дня переговоров были установлены палатки для защиты от дождя сотрудников СМИ, освещавших переговоры с места событий. Среди них было большое число российских и зарубежных журналистов. За небольшим исключением, украинских коллег там замечено не было.

17–18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, США и Украины. Во второй день встреча продлилась около двух часов. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о ее завершении примерно в 13:00 мск. По его словам, беседа была «тяжелой, но деловой». Никаких документов стороны не подписывали, выяснили журналисты РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что в рамках политических вопросов на переговорах в Женеве стороны обсуждали в том числе вывод войск с Донбасса и судьбу Запорожской АЭС.

Ранее Зеленский высказался о прогрессе в «политических» вопросах с Россией.