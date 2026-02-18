В аэропорту Махачкалы несколько самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (густой туман) авиакомпаниями принято решение о перенаправлении ряда рейсов на запасные аэродромы», — говорится в сообщении.

Так, на запасные аэродромы ушли самолеты, выполняющие рейсы из Санкт-Петербурга (рейс FV6065) и Москвы (DP6923 и S72157). Кроме того, вносятся изменения в расписание еще нескольких рейсов.

16 февраля Петербургский аэропорт Пулково в качестве запасного аэродрома принял четыре самолета, летевших в Москву.

В январе сообщалось, что самолет, летевший по маршруту Нячанг — Иркутск, готовился к экстренной посадке во Вьетнаме. Boeing 757 авиакомпании Azur Air вылетел из Нячанга и подал сигнал тревоги, находясь на высоте семи тысяч метров. Перед посадкой экипаж некоторое время выполнял круги над аэродромом, вырабатывая топливо. На борту находились 238 пассажиров.

Ранее самолет экстренно приземлился в Казани из-за беременной пассажирки.