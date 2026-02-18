Размер шрифта
«Поджали к стене»: Мирошник назвал один из главных итогов переговоров в Женеве

Мирошник: одним из главных итогов переговоров в Женеве стало отсутствие сливов
Виталий Белоусов/РИА Новости

Проведение переговоров в Женеве в закрытом формате, без сливов информации со стороны украинцев стало одним из главных итогов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире Первого канала.

«Сегодня украинскую сторону в определенной степени поджали к стене, вынудили их не разглашать тайну переговоров, дать возможность переговорщикам работать в закрытом формате», — сказал он.

Мирошник отметил, что данный этап переговоров более тяжелый, чем в Абу-Даби. Стороны обсуждали «политический трек». Он отметил, что стороны вряд ли нашли точки соприкосновения. Однако обмен позициями с целью найти варианты, в которых могут быть точки соприкосновения было крайне важно.

17 и 18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров в формате Россия — США — Украина. Во второй день встреча продлилась около двух часов. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о ее завершении примерно в 13:00 мск. По его словам, беседа была «тяжелой, но деловой».

Ранее в МИД Украины рассказали о присутствии европейцев на переговорах в Женеве.
 
