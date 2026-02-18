В Москве грузовик на переходе сбил женщину с коляской

Грузовик сбил женщину с ребенком в коляске на северо-востоке Москвы

Грузовик Hyundai Porter сбил женщину с ребенком в коляске на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Полярная в Москве. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

«На улице Полярная водитель автомашины марки «Хендай Портер» совершил наезд на пешеходов — женщину 1985 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и находившуюся в детской коляске ее дочь 2025 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина с ребенком была оказана медицинская помощь — они доставлены в больницу.

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств случившегося, будут проведены все процессуальные проверки.

До этого в Петрозаводске автомобиль влетел в толпу пешеходов. Аварию засняли камеры видеонаблюдения, сообщил Telegram-канал «112».

ДТП произошло на пересечении улиц Правды и Невского. После удара одну из машин развернуло, и она выехала на тротуар, где сбила троих прохожих. Пострадавшие получили тяжелые травмы, их госпитализировали. Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.

Ранее в Москве произошла авария с участием скорой помощи, где пострадали пациент и медперсонал.