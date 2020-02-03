Большая часть россиян считает важными поправки в Конституцию

Почти 80% россиян считают предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию важными. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

На каждое из предложенных изменений у респондентов было 4 варианта ответа: «скорее положительно», «скорее отрицательно», «скорее безразлично» и «затрудняюсь ответить».

Больше всего россияне поддержали инициативы социального характера. Так, 91% граждан проголосовали за закрепление в Конституции обязательной регулярной индексации пенсий, пособий и иных социальных выплат. Фиксацию МРОТ не ниже прожиточного минимума одобрили 90%.

Кроме того, 87% опрошенных считают, что увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет станет правильным решением.

Отмечается, что в целом 79% опрошенных оценили изменения в Конституции как важные, 16% сказали, что они не важны, еще 5% затруднились ответить.

Ранее во время послания Федеральному собранию Путин заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию.