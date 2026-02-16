Американские власти опубликовали список 300 влиятельных лиц из файлов Эпштейна

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Пэм Бонди опубликовала имена свыше 300 политиков и известных людей, которые были упомянуты в материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

В список включены, в частности, экс-президенты страны Билл Клинтон, Барак Обама, Джо Байден, бывшие вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Хиллари Клинтон, британский принц Гарри, мультимиллиардеры Билл Гейтс и Марк Цукерберг, музыканты Боно и Бейонсе, кинорежиссер Вуди Аллен.

Бонди отметила, что список включает всех лиц, которые являются или являлись государственными должностными лицами либо политически значимыми персонами и чье имя хотя бы один раз встречается в обнародованных в соответствии с законом материалах.

13 февраля стало известно, что дубайский портовый гигант DP World уволил уличенного в связях с Эпштейном генерального директора.

Ранее против экс-премьера Норвегии начали расследование по делу о коррупции на фоне информации из дела Эпштейна.