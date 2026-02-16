Размер шрифта
Американские власти опубликовали список 300 влиятельных лиц из файлов Эпштейна

Генпрокурор США представила имена 300 известных людей из файлов Эпштейна
AP

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Пэм Бонди опубликовала имена свыше 300 политиков и известных людей, которые были упомянуты в материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

В список включены, в частности, экс-президенты страны Билл Клинтон, Барак Обама, Джо Байден, бывшие вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Хиллари Клинтон, британский принц Гарри, мультимиллиардеры Билл Гейтс и Марк Цукерберг, музыканты Боно и Бейонсе, кинорежиссер Вуди Аллен.

Бонди отметила, что список включает всех лиц, которые являются или являлись государственными должностными лицами либо политически значимыми персонами и чье имя хотя бы один раз встречается в обнародованных в соответствии с законом материалах.

13 февраля стало известно, что дубайский портовый гигант DP World уволил уличенного в связях с Эпштейном генерального директора.

Ранее против экс-премьера Норвегии начали расследование по делу о коррупции на фоне информации из дела Эпштейна.
 
