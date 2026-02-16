В Роспотребнадзоре рассказали о рисках завоза оспы обезьян в страну

Риск завоза оспы обезьян в Россию сохраняется. Об этом сообщается в Telegram-канале межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве отметили, что рисков завоза инфекции сохраняется в туристический сезон. В связи с этим в пунктах пропуска через государственную границу РФ действует усиленный санитарно-карантинный контроль. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области обеспечивается возможность оперативной лабораторной диагностики, имеется достаточный запас реагентов. Ситуация находится на строгом контроле.

15 февраля стало известно, что в Санкт-Петербурге подтверждены два случая оспы обезьян.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание. Она проявляется в виде лихорадки, интоксикации, увеличения лимфоузлов и пятнообразных высыпаний с последующим формированием пузырьков, при вскрытии которых возникают язвы. Вирус передается человеку от диких животных, в том числе приматов, распространение от человека человеку тоже возможно. При легком протекании болезнь проходит сама за две-три недели.

