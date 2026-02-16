В России зарплаты в логистике взлетели до 25%

Более трети вакансий в логистике посвящены поиску водителей, 19% работодателей ищут упаковщиков и комплектовщиков, 14% — курьеров, и далее, по убывающей, следуют кладовщики, машинисты, грузчики, менеджеры по логистике и диспетчеры. Причем спрос на работников в 2025 году распределился по-другому: почти на 30% он вырос на курьеров и на 8% — на упаковщиков и комплектовщиков.

Это показало исследование ГК «Деловые Линии» и портала hh.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Больше всего медианные предлагаемые зарплаты выросли в вакансиях для водителей (более 162 тыс. рублей по сравнению со 128 тыс. в 2024-м) и в вакансиях для курьеров (147 тыс. рублей по сравнению со 116 тыс.). В целом медианная зарплата в сфере логистики и транспорта увеличилась на 25%, до 111 тыс. рублей.

В качестве одного из ключевых трендов, развивающихся в отрасли, аналитики hh.ru выделили интерес к гибридным профессиям, объединяющим сразу несколько направлений.

«Работодатели сейчас ищут не только профессионалов узкого профиля, им нужны эксперты, способные соединять глубокое понимание логистических процессов со смежными компетенциями. Среди наиболее часто упоминаемых по итогам 2025 года на hh.ru, кроме массовых позиций типа водитель, курьер, комплектовщик и др., также оказались специалист по оптимизации цепей поставок на основе ИИ, менеджер по экономике цепочки поставок (SCM-аналитик), специалист по кибербезопасности цепей поставок, а также продуктовый менеджер маркетплейсов. Практика показывает, что работодатели ожидают не просто пользовательских навыков у таких гибридных специалистов, а умения использовать ИИ для решения задач: формулировать запросы, анализировать результаты, автоматизировать отчетность», — отметили в пресс-службе hh.ru.

«Несмотря на активную цифровизацию в логистике, опасения о замене специалистов на ИИ сегодня не оправдываются. Современные технологии могут усовершенствовать некоторые процессы, но не заменяют человеческого участия. Например, ИИ помогает нам оптимизировать складское хранение, планировать рейсы, проводить предиктивное техническое обслуживание и делать мониторинг цепочек поставок. Вместе с внедрением этих инструментов мы активно работаем над привлечением новых кадров. Одним из эффективных способов для нас сейчас являются студенческие практики, в рамках которых мы знакомим профильных студентов с бизнес-процессами и можем в течение года создавать кадровый резерв, помогая получить реальный опыт в компании», — рассказали в пресс-центре ГК «Деловые Линии».

Эксперты перевозчика и агрегатора вакансий также пришли к выводу, что, помимо технических компетенций, логистам необходимо быть адаптивными, развивать критическое, аналитическое и творческое мышление. Из «твердых» навыков особенно будет цениться умение работать с большими данными, оптимизировать бизнес-процессы, владеть основами программирования и инструментами ИИ, а также знания Microsoft Excel и цепей поставок.

