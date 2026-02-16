Российской делегации обеспечат безопасный пролет на переговоры по Украине

Швейцария обязалась обеспечить безопасный пролет российской делегации на переговоры по урегулированию украинского конфликта, которые пройдут в Женеве. Об этом в беседе с ТАСС сообщил источник.

«Безусловно, Швейцария как принимающая площадка будет играть роль в обеспечении безопасности прибытия делегаций», — сказал он.

Третий раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится в Женеве 17–18 февраля. В них будут участвовать делегации трех стран — США, России и Украины. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выбор Женевы в качестве площадки для нового раунда переговоров обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.

Первый раунд трехсторонних консультаций с участием представителей России, Украины и США состоялся 23–24 января в Абу-Даби. Второй раунд переговоров прошел там же 4-5 февраля.

Ранее в МИД РФ пообещали учитывать террористические шаги Украины на переговорах.