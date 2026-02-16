Размер шрифта
На Западе заявили о конфузе Макрона в Мюнхене

BZ: инцидент c Макроном и Мерцем в Мюнхене показал раскол между ними
Annegret Hilse/Reuters

Конфуз, который произошел на полях Мюнхенской конференции по безопасности с президентом Франции Эммануэлем Макроном, свидетельствует о глубоком кризисе в отношениях Парижа и Берлина. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

В интернете ранее распространилось видео, на котором премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц унизили французского лидера на полях конференции. На кадрах видно, как Макрон подходит к этим двум политикам, но те не обращают на президента Франции внимания.

Как говорится в статье издания, Европа «выглядит растерянной» после трех дней в Мюнхене.

«Франция кажется «хромой уткой», а у Германии нет четкого плана. Становится все сложнее продолжать действовать по-прежнему. Ведь в последние годы европейцы оказались в положении аутсайдеров. Наиболее ярким примером этого служит конфликт на Украине: хотя он происходит на их континенте, лидеры ЕС до сих пор не участвуют в ключевых переговорах», — заявил автор публикации.

62-я Мюнхенская конференция по безопасности прошла с 13 по 15 февраля. На мероприятие съехались более 60 глав государств и правительств, свыше 65 министров иностранных дел и 30 министров обороны.

11 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что французский президент является жуликом.

Ранее во Франции назвали Макрона самым ненавистным мировым лидером.
 
