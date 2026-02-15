Роспотребнадзор рассказал о заразившихся оспой обезьян в Петербурге

В Санкт-Петербурге выявили два случая заболевания оспой обезьян у туристов, вернувшихся из Таиланда. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве заявили, что заболевших поместили в инфекционный стационар. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

Сотрудники Роспотребнадзора организовали полный комплекс противоэпидемических мероприятий, установили круг контактных лиц пациентов и предотвратили распространение инфекции, говорится в посте. В ведомстве напомнили, что риски завоза оспы обезьян в туристический сезон сохраняются.

До этого в Подмосковье после выздоровления выписали пациента, которого в начале месяца первым госпитализировали с оспой обезьян. Однако в Домодедовской больнице все еще остаются два человека с таким же диагнозом.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание. Она проявляется в виде лихорадки, интоксикации, увеличения лимфоузлов и пятнообразных высыпаний с последующим формированием пузырьков, при вскрытии которых возникают язвы. Вирус передается человеку от диких животных, в том числе приматов, распространение от человека человеку тоже возможно. При легком протекании болезнь проходит сама за две-три недели.

Ранее россиянам запретили трогать животных за границей.