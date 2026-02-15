Размер шрифта
Европейский политик вывел из себя Хиллари Клинтон в Мюнхене

Вице-премьер Чехии Мацинка вывел из себя Хиллари Клинтон в Мюнхене
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Вице-премьер Чехии Петр Мацинка вывел из себя бывшего государственного секретаря США Хиллари Клинтон на панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. После этого ему пришлось успокаивать американского политика, сообщает РИА Новости.

Так, вице-премьер заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп олицетворяет собой реакцию на прошлые подходы, которые ушли от простых людей и от реальности. Вице-премьер обратил внимание на представления движения ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), отметив, что есть только два пола.

«Два пола? Вот, что вас волнует?» — возмутилась Клинтон, из-за чего Мацинка попросил ее не перебивать его.

Он принес извинения экс-госсекретарю, если его слова заставили ее нервничать.

«Мне очень жаль», — добавил вице-премьер.

В ответ Клинтон заявила, что не нервничает.

«Это делает меня очень-очень несчастной», — объяснила политик свою реакцию.

До этого Клинтон, выступая на этой конференции, назвала позицию нынешней американской администрации по украинскому конфликту «позорной».

Ранее Билл и Хиллари Клинтон согласились дать показания по делу Эпштейна.
 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!