Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Кинолог рассказал, почему собака не вывела семью Усольцевых из тайги

Кинолог Круглов заявил, что корги не смогла бы вывести Усольцевых из тайги
VK/ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края

Корги, которая вместе с семьей Усольцевых пропала в тайге в Красноярском крае, не смогла бы вывести их из тайги. Собака этой породы имеет короткие лапы и длинное тело, поэтому ей бы было не под силу сделать это, заявил в беседе с РИА Новости инструктор-дрессировщик из Красноярска Андрей Круглов.

«Потому что это собака сейчас просто комнатная, диванная. Она дальше миски никуда не дойдет. Как она может куда-то вывести? Могут лайка, овчарка. Корги по пересеченной местности сама не в состоянии двигаться: длинноформатная собака, ей тяжело передвигаться на коротеньких ножках», — сказал эксперт.

По его словам, такая собака может вывести человека «только куда-нибудь в овраг, в который она сама провалится».

Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года в районе красноярского поселка Кутурчин. Управление МВД по Красноярскому краю сообщило 2 октября 2025 года о пропаже двух взрослых и пятилетней девочки во время туристического похода в направлении горы Буратинка. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело, приоритетной версией следствия остается несчастный случай.

Активная фаза поисковых работ была завершена 12 октября и перешла в режим точечных задач, выполняемых профессиональными спасателями.

Ранее сын Усольцевой рассказал о странном звонке после исчезновения семьи.
 
Теперь вы знаете
Россия, США и Украина договорились о переговорах в «режиме тишины». Что происходит за закрытыми дверями 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!