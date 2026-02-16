Кинолог рассказал, почему собака не вывела семью Усольцевых из тайги

Кинолог Круглов заявил, что корги не смогла бы вывести Усольцевых из тайги

Корги, которая вместе с семьей Усольцевых пропала в тайге в Красноярском крае, не смогла бы вывести их из тайги. Собака этой породы имеет короткие лапы и длинное тело, поэтому ей бы было не под силу сделать это, заявил в беседе с РИА Новости инструктор-дрессировщик из Красноярска Андрей Круглов.

«Потому что это собака сейчас просто комнатная, диванная. Она дальше миски никуда не дойдет. Как она может куда-то вывести? Могут лайка, овчарка. Корги по пересеченной местности сама не в состоянии двигаться: длинноформатная собака, ей тяжело передвигаться на коротеньких ножках», — сказал эксперт.

По его словам, такая собака может вывести человека «только куда-нибудь в овраг, в который она сама провалится».

Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года в районе красноярского поселка Кутурчин. Управление МВД по Красноярскому краю сообщило 2 октября 2025 года о пропаже двух взрослых и пятилетней девочки во время туристического похода в направлении горы Буратинка. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело, приоритетной версией следствия остается несчастный случай.

Активная фаза поисковых работ была завершена 12 октября и перешла в режим точечных задач, выполняемых профессиональными спасателями.

Ранее сын Усольцевой рассказал о странном звонке после исчезновения семьи.