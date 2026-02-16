Непогода уничтожила Арку влюбленных на юге Италии

На юге Италии из-за непогоды обрушилась скала на побережье Адриатики, известная как Арка влюбленных. Об этом пишет местное издание Corriere Salentino.

Мэр городка Мелендуньо Маурицио Чистернино отметил, что шторм не пощадил уникальный природный ландшафт, и назвал случившееся «ударом в сердце», который нанес урон имиджу области и туризму.

В статье уточняется, что в последние дни на побережье обрушились дожди, ветер и штормовые нагоны (когда сильный ветер в непогоду «нагоняет» морскую воду на берег, вызывая резкий подъем уровня воды и разрушения). Кроме Арки влюбленных, были разрушены купальные сооружения и упали небольшие участки скалы. Власти не исключили новые обвалы.

Издание отмечает, что муниципалитет Мелендуньо предложил проект по борьбе с прибрежной эрозией за $4,5 млн, но его признали неприемлемым из-за отсутствия финансирования.

Прошлой зимой инфраструктура центрального пляжа Таганрога оказалась разрушена из-за ледяного шторма. Во время него ледяные глыбы были выброшены на берег — в результате оказались разрушены лавочки, урны и другие объекты.

