Стала известна дата оглашения заочного приговора бизнесмену Чичваркину

Дорогомиловский суд Москвы огласит заочный приговор в отношении обвиняемого в распространении фейков о российской армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента предпринимателя Евгения Чичваркина (признан в РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости.

Оглашение приговора начнется 16 февраля в 09:45 мск.

13 февраля сообщалось, что государственное обвинение попросило суд заочно приговорить Чичваркина к девяти годам лишения свободы.

В ноябре прошлого года предпринимателя внесли в перечень террористов и экстремистов в России.

19 ноября Дорогомиловская межрайонная прокуратура в Москве обвинила Чичваркина в распространении фейков о специальной военной операции. По данным следствия, в июле 2024 года предприниматель разместил в одной из социальных сетей публикацию с заведомо ложной информацией о действиях Вооруженных сил РФ. Кроме того, в апреле 2025 года он опубликовал видеоролик и комментарии к нему без маркировки иностранного агента.

Чичваркин живет в Лондоне с 2008 года. Иноагентом он был признан в 2022 году. В России он объявлен в розыск, а 17 сентября 2025 года был заочно арестован.

Ранее на Евгения Чичваркина составили протокол об участии в нежелательной организации.