Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Стала известна дата оглашения заочного приговора бизнесмену Чичваркину

Суд в Москве 16 февраля огласит приговор бизнесмену Чичваркину
tot_samy_chichvarkin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дорогомиловский суд Москвы огласит заочный приговор в отношении обвиняемого в распространении фейков о российской армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента предпринимателя Евгения Чичваркина (признан в РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости.

Оглашение приговора начнется 16 февраля в 09:45 мск.

13 февраля сообщалось, что государственное обвинение попросило суд заочно приговорить Чичваркина к девяти годам лишения свободы.

В ноябре прошлого года предпринимателя внесли в перечень террористов и экстремистов в России.

19 ноября Дорогомиловская межрайонная прокуратура в Москве обвинила Чичваркина в распространении фейков о специальной военной операции. По данным следствия, в июле 2024 года предприниматель разместил в одной из социальных сетей публикацию с заведомо ложной информацией о действиях Вооруженных сил РФ. Кроме того, в апреле 2025 года он опубликовал видеоролик и комментарии к нему без маркировки иностранного агента.

Чичваркин живет в Лондоне с 2008 года. Иноагентом он был признан в 2022 году. В России он объявлен в розыск, а 17 сентября 2025 года был заочно арестован.

Ранее на Евгения Чичваркина составили протокол об участии в нежелательной организации.
 
Теперь вы знаете
Россия, США и Украина договорились о переговорах в «режиме тишины». Что происходит за закрытыми дверями 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!