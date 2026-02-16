Размер шрифта
В России развеяли миф о крайней дешевизне хлеба в советский период

Экономист Николаев: в России хлеб стоит почти столько же, сколько в СССР
Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

Доступность хлеба и молока для россиян почти не изменилась за последние 40 лет. Об этом сообщил экономист, эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина Олег Николаев, который провел соответствующее исследование для ТАСС.

Он изучил и сопоставил цены на продукты в советский период и в настоящее время. Эксперт опроверг утверждения о крайней дешевизне хлеба во времена СССР.

Так он отметил, что батон белого хлеба тогда стоил 16 копеек, а сейчас — 60 рублей.

«Хотя часто говорилось, что хлеб в СССР был крайне дешев, но соотношение к среднему доходу практически не изменилось — те же 0,08-0,09%. С молоком то же самое — тогда оно стоило 20 копеек за литр, сейчас — 100 рублей. 0,1% против 0,13%», — заявил Николаев.

До этого эксперт по оптимизации складских операций Ильшат Якупов рассказал, что цена на один и тот же товар может заметно отличаться даже между крупными федеральными сетями, и причина кроется не только в маркетинге и «жадности» магазинов.

Ранее россиянам объяснили, почему сейчас не найти хлеб, как в СССР.
 
