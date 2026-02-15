В Италии намекнули на предвзятость судей в оценке проката Гуменника на ОИ

Итальянский фигурист Николай Мемола заявил, что судейские оценки проката россиянина Петра Гуменника на Олимпиаде были несправедливы. Его слова приводит Sport24.

«Я всегда считал Петю серьезным претендентом на олимпийскую медаль. Несмотря на это, мы увидели достаточное количество претензий от судей. Они действительно были очень строгими по отношению к Пете. Это выглядело странно, потому что в целом стандарты судейства были более лояльными. Я не буду называть имен, но некоторых других фигуристов судьи явно оценивали не так строго», — заявил Мемола.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров получил за произвольное выступление от судей 198,64 балла, что в общей сумме за два проката дало ему 291,58 балла. Он шел пятым после коротких прокатов, но после произвольной программы выиграл золото Игр.

Ранее американский аналитик назвал справедливым судейскую оценку проката Гуменника.