На юге Украины прогремел взрыв

В городе Николаев на юге Украины произошел взрыв. Об этом сообщает «Общественное».

Накануне в Конотопе Сумской области республики был уничтожен объект городской инфраструктуры. Налеты на населенный пункт начались с 17:00. Конотоп атаковали до 10 беспилотников и баллистические ракеты. В городе был слышен сигнал тревоги и взрыв. Из жителей при налетах никто не пострадал, но Конотоп остался без света.

В этот же день Черноморск и Одесса были частично обесточены из-за аварийной ситуации. Из-за этого без света остались некоторые объекты критической инфраструктуры и часть потребителей.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Кличко заявил, что Киев находится на грани катастрофы.