«Мне не привыкать»: фигуристка Сафонова о первом стартовом номере на Играх-2026

Белорусска Сафонова призналась, что ей не привыкать выступать первой на ОИ-2026
Денис Гладков/«Газета.Ru»

Шестикратная чемпионка Белоруссии в женском одиночном катании Виктория Сафонова высказалась после объявления ее первого стартового номера в короткой программе на Олимпийских играх в Италии. Ее слова передает Sport24.

«На этапах Гран-при России я всегда открываю соревнования. Так что мне не привыкать. Я стараюсь об этом не думать. Но на этапе в Омске для нас с Аделией организовали отдельную разминку. Сначала подумала, что ошиблась, созвонилась с тренером, оказалось, что нам решили устроить репетицию Олимпиады», — сказала Сафонова.

Соревнования среди женщин на Олимпиаде начнутся 17 февраля, когда фигуристки представят свои короткие программы. По итогам жеребьевки, прошедшей 15 февраля, российская фигуристка Аделия Петросян выступит под вторым номером.

XXV зимние Олимпийские игры официально открылись в Милане и Кортина-д'Ампеццо в ночь на 7 февраля. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии открытия.

Ранее Татьяна Тарасова предположила, что Петросян занизят баллы из-за стартового номера.
 
