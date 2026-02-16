Москвичам рекомендовали пересесть на метро, чтобы не опоздывать в понедельник

Москвичам посоветовали из-за снегопада и гололедицы добираться до работы в понедельник, 16 февраля, на городском транспорте. Об этом сообщает в Telegram-канале столичный дептранс.

Там отметили, что из-за возвращения в город минусовой температуры после оттепели можно не успеть на работу вовремя.

«Метро — это быстро и безопасно, на расписание движения поездов не влияет погода», — говорится в посте.

В дептрансе посоветовали автомобилистам снизить скорость, держать двойную дистанцию до следующей машины и избегать резких маневров. Пешеходов попросили переходить дорогу в разрешенных местах и проверять, что автомобили не едут.

До этого МЧС предупредило о метели с порывами ветра до 15 м/с и гололедице в Москве в начале недели. Сильный снег и заносы прогнозируются в городе с 6:00 до 21:00. Водителям рекомендовали парковаться в безопасных местах и быть внимательными на дорогах, пешеходам — держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций, а родителям — не оставлять детей без присмотра.

Ранее первая оттепель оставила москвичам полметра снега.