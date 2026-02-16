Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Жители Рязани услышали взрывы над городом

SHOT: Рязань атаковали беспилотники, слышны взрывы
MOD Russia/Global Look Press

Над Рязанью прогремели около пяти взрывов, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал пишет, что город, предварительно, атаковали БПЛА. Их уничтожают силы ПВО (противовоздушной обороны).

По словам очевидцев, в северной и южной частях города были слышны три-пять взрывов. Из-за громких звуков сработала сигнализация у автомобилей. Жители утверждают, что на подлете к городу уничтожены два дрона.

До этого Белгород и Белгородский округ подверглись массированному обстрелу ВСУ. Горожане при атаке не пострадали, однако, по предварительной информации, серьезные повреждения были нанесены объектам энергетической инфраструктуры.

Аварийные и оперативные службы начали оценивать масштаб повреждений. Перед обстрелом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупреждал жителей о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах.

Ранее «Газета.Ru» писала, какими беспилотниками Украина бьет по России.
 
Теперь вы знаете
Россия, США и Украина договорились о переговорах в «режиме тишины». Что происходит за закрытыми дверями 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!