Жители Рязани услышали взрывы над городом

Над Рязанью прогремели около пяти взрывов, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал пишет, что город, предварительно, атаковали БПЛА. Их уничтожают силы ПВО (противовоздушной обороны).

По словам очевидцев, в северной и южной частях города были слышны три-пять взрывов. Из-за громких звуков сработала сигнализация у автомобилей. Жители утверждают, что на подлете к городу уничтожены два дрона.

До этого Белгород и Белгородский округ подверглись массированному обстрелу ВСУ. Горожане при атаке не пострадали, однако, по предварительной информации, серьезные повреждения были нанесены объектам энергетической инфраструктуры.

Аварийные и оперативные службы начали оценивать масштаб повреждений. Перед обстрелом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупреждал жителей о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах.

