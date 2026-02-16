Размер шрифта
Бывший российский фигурист занял первое место на Олимпиаде

Фигуристы Володин и Фабьенне Хазе выиграли короткую программу на Олимпиаде-2026
REUTERS/Claudia Greco

Фигурист Никита Володин, который ранее выступал за сборную России, но с сезона-2023/24 катается в паре с Минервой Фабьенне Хазе за сборную Германии, занял первое место по итогам короткой программы спортивных пар на Олимпийских играх в Милане — 2026. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

Володин и Фабьенне Хазе чисто исполнили параллельный тройной сальхов, а также сумели исполнить на максимальный, четвертый уровень сложности поддержку, тодес, тройной подкрут и параллельные вращения. Судьи оценили на третий уровень только дорожку шагов.

В итоге Володин и Фабьенне Хазе набрали за свою короткую программу 80,01 балла.

На втором месте оказалась пара из бывших российских фигуристов Анастасии Метелкиной и Луки Берулавы, которые представляют сборную Грузии. Метелкина допустила ошибку — приземлилась на две ноги с тройного выброса. Дуэт набрал 75,46 балла.

На третьем месте — дуэт из Канады Лиа Перейра и Треннт Мишо. Они получили от судей 74,60 балла.

На четвертом месте оказалась еще одна пара из бывших россиян — Марии Павловой и Алексея Святченко, которые выступают за сборную Венгрии. Они набрали 73,87 балла.

Одни из главных фаворитов соревнований — японцы Рику Миура и Рюичи Кихара — неожиданно сорвали поддержку и оказались пятыми. Они получили за свой прокат 73,11 балла.

Произвольная программа, в которой будут разыграны медали Олимпиады, состоится 16 февраля, в понедельник. Начало — в 22:00 мск.

Ранее были названы главные соперницы ученицы Тутберидзе на Олимпиаде.
 
