СМИ сообщили о компромиссном кандидате на должность британского премьер-министра обороны

На фоне слухов о возможной отставке главы правительства Великобритании Кира Стармера в качестве компромиссного кандидата на пост премьер-министра рассматривается министр обороны Джон Хили. Об этом сообщает издание The Telegraph.

По словам источников издания, «мятежники « внутри лейбористской партии считают Хили «кандидатом единства», способным бросить вызов Стармеру в борьбе за лидерство. Министра обороны все большее число членов как правой, так и левой фракций лейбористов.

Один из собеседников газеты отметил, что Хили, действовавший незаметно буквально на протяжении десятков лет, проницателен, обладает авторитетом и не сеет раздоров.

Лейбористы считают, что назначение Хили премьер-министром положительно воспримут международные партнеры Лондона, поскольку он стал хорошо известен на международной арене в качестве главы военного ведомства.

5 февраля сообщалось, что скандал из-за связи бывшего британского посла в Вашингтоне с финансистом Джеффри Эпштейном может стоить Стармеру кресла премьер-министра. Опасность для премьера заключается в том, что обсуждение связи посла с финансистом происходит не только в частных разговорах, но и в парламенте Великобритании. Депутаты считают, что Стармер не сможет пережить этот скандал.

Ранее премьер Британии отказался покидать пост из-за скандала по делу Эпштейна.