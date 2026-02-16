Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

СМИ сообщили о компромиссном кандидате на должность британского премьер-министра обороны

Telegraph: на пост премьера Великобритании рассматривают министра обороны Хили
Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

На фоне слухов о возможной отставке главы правительства Великобритании Кира Стармера в качестве компромиссного кандидата на пост премьер-министра рассматривается министр обороны Джон Хили. Об этом сообщает издание The Telegraph.

По словам источников издания, «мятежники « внутри лейбористской партии считают Хили «кандидатом единства», способным бросить вызов Стармеру в борьбе за лидерство. Министра обороны все большее число членов как правой, так и левой фракций лейбористов.

Один из собеседников газеты отметил, что Хили, действовавший незаметно буквально на протяжении десятков лет, проницателен, обладает авторитетом и не сеет раздоров.

Лейбористы считают, что назначение Хили премьер-министром положительно воспримут международные партнеры Лондона, поскольку он стал хорошо известен на международной арене в качестве главы военного ведомства.

5 февраля сообщалось, что скандал из-за связи бывшего британского посла в Вашингтоне с финансистом Джеффри Эпштейном может стоить Стармеру кресла премьер-министра. Опасность для премьера заключается в том, что обсуждение связи посла с финансистом происходит не только в частных разговорах, но и в парламенте Великобритании. Депутаты считают, что Стармер не сможет пережить этот скандал.

Ранее премьер Британии отказался покидать пост из-за скандала по делу Эпштейна.
 
Теперь вы знаете
Россия, США и Украина договорились о переговорах в «режиме тишины». Что происходит за закрытыми дверями 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!