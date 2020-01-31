Помпео прибыл с визитом в Киев
Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с рабочим визитом в Киев. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок на своей странице в Twitter.
Во время посещения украинской столицы Помпео встретится с президентом страны Владимиром Зеленским, а также с главой министерства иностранных дел Украины Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загородонюком.
Сам Помпео также прокомментировал визит в Киев в своем Twitter. Он заявил, что на встрече с представителями украинского правительства намерен обсудить укрепление стратегического сотрудничества двух стран и усиление позиции Украины как свободного демократического государства.
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