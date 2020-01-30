Захарова назвала преступными слова Зеленского о виновности СССР в войне

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского об ответственности СССР наравне с Третьим рейхом в развязывании Второй мировой войны, передает ТАСС.

По ее мнению, это высказывание «звучит запредельно», аморально и преступно.

«Подобные заявления переходят все границы в принципе, они являются откровенным предательством истории своего же народа», — заявила Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией.

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