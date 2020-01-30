Совет ЕС окончательно одобрил договор о Brexit

Совет европейских стран окончательно утвердил соглашение об условиях выхода Британии из состава Евросоюза. Об этом РИА «Новости» рассказал информированный источник.

Как утверждается, совет принял окончательное решение по поводу договора о Brexit.

Накануне Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза. До этого документ был одобрен главой Европейского совета Шарлем Мишелем, руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и королевой Елизаветой II.

Выход Британии из ЕС намечен на 31 января 2020 года.

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