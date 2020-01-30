В рабочей группе пообещали успеть обсудить все предложения по поправкам к Конституции

У рабочей группы по изменению Конституции РФ достаточно времени, чтобы обсудить все поступившие на рассмотрение предложения по поправкам, заявила сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева.

«Первое, на что хочу акцентировать ваше внимание, - то, что у нас достаточно времени для обсуждения даже такого большого количества предложений, которые поступили, и я уверена, ещё будут поступать. Сейчас у нас тот этап, когда мы можем уже дифференцировать эти предложения не только по главам конституции, но в принципе по темам»,- цитирует Хабриеву РИА «Новости».

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.

Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.