Мадуро заявил о необходимости восстановления отношений с Колумбией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о необходимости восстановления дипломатических отношений с Колумбией, передает ТАСС.

Мадуро отметил, что в их отсутствие невозможна выдача задержанных на территории страны преступников, которых разыскивает бюро Интерпола в Колумбии. Он подчеркнул, что в Венесуэле задержаны около 30 граждан Колумбии.

По словам лидера, он намерен восстановить отношения на уровне консульств.

Разрыв дипломатических отношений между странами произошел в феврале 2019 года на фоне приграничного кризиса, связанного с поставками гуманитарной помощи в Венесуэлу.

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.