Замглавы МИД Казахстана Кошербаев займет пост посла в России
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил послом в России заместителя главы МИД страны Ермека Кошербаева, передает РИА «Новости».
Отмечается, что Кошербаевснят с поста заместителя главы внешнеполитического ведомства.
Прежний посол республики в РФ Имангали Тасмагамбетов был снят с должности в связи с достижением пенсионного возраста в декабре 2019 года.
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