В «Единой России» задумались об исключении главы Чувашии из партии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/612/12926612/upload-RIAN_5906048.HR-pic905-895x505-90148.jpg">

Комиссия по этике партии «Единая Россия» рекомендовала президиуму генсовета исключить из организации главу Чувашии Михаила Игнатьева. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на источник в руководстве партии.

Кроме того, обдумывается приостановка членства Игнатьева в региональном политсовете.

Речь идет об инциденте с его участием, который попал на видео. Так, в сети появились кадры, на которых Игнатьев в ходе вручения ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул.

Замсекретаря Генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко ранее сообщил, что комиссия партии по этике даст принципиальную оценку данному событию и вынесет свое решение на ближайшем заседании, которое состоится 27 января.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В аппарате главы Чувашии назвали инцидент с ключами шуткой

— В «Единой России» назвали моральным уродством поведение главы Чувашии