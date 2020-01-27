В «Единой России» задумались об исключении главы Чувашии из партии
Комиссия по этике партии «Единая Россия» рекомендовала президиуму генсовета исключить из организации главу Чувашии Михаила Игнатьева. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на источник в руководстве партии.
Кроме того, обдумывается приостановка членства Игнатьева в региональном политсовете.
Речь идет об инциденте с его участием, который попал на видео. Так, в сети появились кадры, на которых Игнатьев в ходе вручения ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул.
Замсекретаря Генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко ранее сообщил, что комиссия партии по этике даст принципиальную оценку данному событию и вынесет свое решение на ближайшем заседании, которое состоится 27 января.
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