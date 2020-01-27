Пушков предложил изменить преамбулу Конституции
Сенатор Алексей Пушков предложил изменить преамбулу Конституции. Об этом он заявил на заседании рабочей группы, передает РИА «Новости».
По его мнению, победа во Второй мировой войне должна быть отражена в новой версии Конституции РФ.
«В преамбуле должны быть закреплены основные решающие исторические точки для нашего государства. Я бы отметил в той или иной форме нашу победу во Второй мировой войне, наш статус державы-победительницы», — заявил Пушков.
Во время послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию, например, требований к кандидату на пост главы государства, а также срок его нахождения на посту.
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