Сенатор Алексей Пушков предложил изменить преамбулу Конституции. Об этом он заявил на заседании рабочей группы, передает РИА «Новости».

По его мнению, победа во Второй мировой войне должна быть отражена в новой версии Конституции РФ.

«В преамбуле должны быть закреплены основные решающие исторические точки для нашего государства. Я бы отметил в той или иной форме нашу победу во Второй мировой войне, наш статус державы-победительницы», — заявил Пушков.

Во время послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию, например, требований к кандидату на пост главы государства, а также срок его нахождения на посту.

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