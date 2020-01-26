Матвиенко назвала «политическим сумасшествием» статью премьера Польши

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала примером «политического сумасшествия» статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о роли СССР во Второй мировой войне. Об этом сообщает «Интерфакс».

Матвиенко раскритиковала Моравецкого за слова о том, что Советский союз не освобождал Варшаву и был пособником фашистской Германии во времена Второй мировой войны.

Подобная позиция оскорбляет «истинных польских патриотов», сражавшихся вместе с Красной армией за свободу Польши, заявила Матвиенко. Она подчеркнула, что у людей, допускающих подобную ложь, «одновременно отказали и разум, и совесть, и память».

Ранее премьер Польши написал статью для издания Politico, в которой заявил, что созданный гитлеровскими войсками концлагерь Аушвиц, расположенный около польского города Освенцим, мог быть освобожден на полгода раньше, но стоявшие в 200 км советские войска задерживали освобождение.

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