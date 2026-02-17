Минпросвещения объявило голосование за новое название учебы в колледжах

Минпросвещения России проведет голосование за новое название для среднего профессионального образования (СПО) среди учащихся и сотрудников колледжей. Об этом РИА Новости сообщил заместитель министра образования Владимир Желонкин.

По словам министра, итоги голосования подведут через две-три недели.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству рассмотреть вопрос об изменении наименования «среднее профессиональное образование», обозначающее обучение в колледжах и техникумах. Отмечается, что доклад российский лидер ожидает до 1 июля текущего года.

Кроме того, глава РФ поручил кабинету министров включить в образовательные и профстандарты компетенции по использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ).

25 декабря Путин заявил, что российская система образования не должна терять фундаментальных основ. Тогда он отметил, что «жить по старинке» не стоит, но вместе с тем важно не отходить от стандартов образования. Российский лидер отметил, что образование должно формировать у школьников и студентов самостоятельное, творческое мышление, а также способность критически оценивать предложения, сформированные ИИ.