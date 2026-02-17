Размер шрифта
В США пригрозили ударить по Калининграду в случае конфликта России с НАТО

Генерал Ходжес грозит «вывести из строя» Калининград в случае конфликта с НАТО
Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Калининград может стать первой целью Североатлантического альянса в случае конфликта НАТО с Россией. По мнению бывшего командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса, в таком случае регион будет «выведен из строя» за сутки, сообщает издание Welt.

Он объяснил, что в случае нападения России на любую страну НАТО альянс должен быстро восстановить контроль над ситуацией. При этом, по мнению спикера, не обязательно ограничиваться только регионом, где была совершена атака.

«Сдерживание означает ясно дать России понять, что она потеряет Калининград — и очень быстро», — отметил Ходжес.

Он добавил, что в случае конфликта с Москвой Западом будут применены кибератаки и радиоэлектронная борьба для нейтрализации большого количества вооружений, особенно ПВО и дальнобойных систем. Следом за этим будут нанесены удары дальнобойными ракетами по ключевым объектам в Калининграде.

До этого помощник президента России Николай Патрушев обвинил западные страны в агрессивном поведении в Балтийском и Черном морях. В связи с этим он указал на необходимость усиления Военно-морского флота России.

Ранее Литва заявила, что Россия «может потерять Калининград» в случае конфликта с НАТО.
 
