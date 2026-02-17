Российских ученых удивил рацион питания древних сибиряков 8 тысяч лет назад

КНЦ СО РАН: сибирские охотники-собиратели ели мед диких пчел 8 тысяч лет назад

Исследователи из Красноярского научного центра СО РАН совместно с коллегами из Иркутского государственного университета и Сибирского федерального университета выяснили, чем питались охотники-собиратели, жившие 8,5–5 тысяч лет назад на берегах Ангары и Байкала. Помимо мяса, рыбы и растений в древней глиняной посуде обнаружены возможные биомаркеры пчелиного воска, что может говорить об использовании продуктов диких пчел. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ФИЦ КНЦ СО РАН.

Главным источником информации стала неолитическая керамика. На внутренних стенках глиняных сосудов со временем формировалась тонкая органическая пленка — так называемая пищевая корка. Эти остатки сохраняют следы жиров и других соединений, позволяя реконструировать рацион древнего населения.

Ученые проанализировали жирные кислоты и изотопный состав органических остатков. Выяснилось, что сосуды использовались для хранения и приготовления как растительной, так и животной пищи.

Во всех образцах преобладали жиры наземных жвачных животных. Изотопный анализ показал, что, вероятнее всего, речь идет о мясе оленей. Эти данные согласуются с археологическими находками, свидетельствующими, что основными объектами охоты были косуля и благородный олень.

Кроме того, в образцах выявлены соединения, характерные для растительных масел и пресноводной рыбы. При этом ученые зафиксировали региональные различия: в Прибайкалье вклад водных ресурсов и растительной пищи оказался более заметным, чем в среднем течении Ангары.

Особый интерес вызвал один из сосудов, где были обнаружены жирные кислоты, характерные для растительного и пчелиного воска.

«В одном из образцов мы обнаружили жирные кислоты, характерные для растительного и пчелиного воска, что может указывать на использование местным населением продуктов жизнедеятельности диких пчел, но эта гипотеза требует проверки», — рассказал Денис Рогозин, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биофизики СО РАН и профессор СФУ.

По его словам, следы пчелиного воска ранее находили в неолитической керамике Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Однако проводить прямые параллели с Сибирью пока рано: производящее хозяйство здесь появилось значительно позже, а ареал медоносной пчелы не охватывал Предбайкалье. Тем не менее в Восточной Сибири широко распространены пчелы рода Andrena, способные производить мед и воск.

«Они могли обитать здесь и в среднем голоцене, климат которого был близок современному, а продукты их жизнедеятельности использоваться местными охотниками-собирателями. Но данная гипотеза требует проверки на большем числе органических остатков», — отметил ученый.

Исследование позволяет детальнее представить повседневную жизнь древних сообществ Сибири и уточнить структуру их рациона. Анализ органических следов на керамике показывает, что даже в эпоху охотников-собирателей питание было разнообразным и включало не только мясо, но и рыбу, растительные продукты и, возможно, мед диких пчел.

