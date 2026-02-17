Размер шрифта
Наука

Людям с бессонницей посоветовали спать в носках

20minutos: сон в носках улучшает засыпание, регулируя температуру тела
Dr. Wilfried Bahnmuller/Global Look Press

Испанский анестезиолог Давид Каллехо посоветовал людям с бессонницей спать в носках. Такой способ помогает снизить внутреннюю температуру тела до комфортных для засыпания значений. Необычный способ борьбы с проблемой он посоветовал в разговоре с изданием 20minutos.

Как объяснил врач, для крепкого сна важно естественное снижение внутренней температуры тела. Надетые на ночь носки способствуют расширению кровеносных сосудов в стопах. В результате усиливается теплоотдача, и организм быстрее охлаждается до уровня, комфортного для засыпания.

При этом Каллехо подчеркнул, что носки должны быть правильно подобраны. Слишком тесные модели могут нарушать кровообращение, а синтетические ткани — усиливать потоотделение и вызывать дискомфорт. Предпочтение лучше отдавать свободным носкам из натуральных материалов, которые позволяют коже «дышать».

Эксперт напомнил, что бессонницу можно диагностировать, когда нарушения сна возникают не менее трех раз в неделю на протяжении месяца и более. Также важным критерием является нарушение дневного самочувствия из-за нехватки сна: человек постоянно чувствует себя разбитым и уставшим, снижается работоспособность и обучаемость.

Ранее врач рассказал, как наладить сон после 60 лет.
 
