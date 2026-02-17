Размер шрифта
Госдума ограничила передачу генетических данных россиян за рубеж

ГД приняла закон об обеспечении сохранности и защиты генетических данных человека
Максим Блинов/РИА «Новости»

Депутаты на пленарном заседании Госдумы одобрили во втором и третьем, окончательном, чтениях закон об обеспечении сохранности и защиты генетических данных человека, а также о создании механизмов их контроля. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что регулировать обращение генетических данных человека будет Федеральный закон (ФЗ) «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности».

Закон закрепляет возможность представления генетической информации в натуральной и цифровой форме. Согласно документу, передача генетических данных человека за пределы России возможна лишь в исключительных случаях, она будет осуществляться в установленном порядке.

Кроме того, закон запрещает передачу иностранным физическим и юридическим лицам генетических данных россиян, которые были получены при проведении популяционных генетических и иммунологических исследований.

До этого правительство поручило Минздраву расширить генетический скрининг всех появившихся в стране младенцев, а также их родителей на этапе планирования беременности. Этот пункт входит в Стратегию реализации семейной и демографической политики и поддержки многодетности в России. Зачем это нужно и будут ли сразу после рождения полностью секвенировать (читать) геномы — в материале «Газеты.Ru».

До этого Госдума одобрила проект обязательной геномной регистрации военных.
 
