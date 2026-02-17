Spiegel: украинские военные будут делиться боевым опытом с солдатами бундесвера

Украинские военные с боевым опытом будут обучать солдат бундесвера применять БПЛА. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

По информации издания, соответствующее соглашение на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским подписал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Ни у кого в НАТО нет больше боевого опыта, чем у Украины. Мы должны его использовать», — заявил один из немецких военных.

Обучение планируют начать «как можно быстрее», хотя конкретных дат в соглашении не указано.

В декабре 2025 года пленный украинский военнослужащий Сергей Момот рассказал, что британские инструкторы, проводившие обучение для украинских солдат в Великобритании, признавали бесполезность этих тренировок для реальных боевых действий против российских войск.

Момот также упомянул о подготовке в Германии, где немецкие инструкторы проявляли халатность, систематически задерживаясь на встречи с мобилизованными украинцами.

Ранее пленный сообщил, что иностранные инструкторы пренебрежительно отзывались о бойцах ВСУ.