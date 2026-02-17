Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

В России научились восстанавливать десны без операции

Первый МГМУ: запустить регенерацию десны можно с помощью лазера
Shutterstock

Ученые Сеченовского университета совместно с коллегами из Российского университета дружбы народов выяснили, что фракционный лазер способен запускать регенеративные процессы в слизистой оболочке полости рта и формировать более устойчивый биотип десны. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Тонкий биотип десны — распространенная клиническая проблема. Такая слизистая хуже сопротивляется воспалению, склонна к рецессии (оголению корней зубов) и может осложнять лечение пародонтита, периимплантита и проведение имплантации. В ряде случаев для увеличения объема прикрепленной десны применяются хирургические методы, однако они связаны с травматичностью и длительным восстановлением.

Исследователи обратились к технологии фракционного фототермолиза — методике, изначально разработанной для омоложения кожи. Лазер формирует в ткани микроколонки повреждения, невидимые глазу, которые активируют естественные механизмы заживления и ремоделирования.

Одной из ключевых задач стало определение параметров воздействия, при которых слизистая отвечает предсказуемо и контролируемо. В ходе эксперимента ученым удалось подобрать режимы, позволяющие преобразовать исходный тонкий биотип в более плотный, «средний».

Реакцию тканей изучали на модели кроликов через сутки, две, четыре и шесть недель после воздействия. Наблюдались утолщение эпителия, активизация фибробластов, формирование новых сосудов и ремоделирование соединительной ткани без признаков рубцевания.

«К шестой неделе мы наблюдали устойчивое увеличение объема мягких тканей: воспалительные изменения прошли, и сформировалась плотная, зрелая соединительная ткань. Метод выглядит многообещающим, и теперь важно подтвердить, что столь же стабильный эффект будет воспроизводимо достигаться и у пациентов», — отметил кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией цифрового микроскопического анализа Института регенеративной медицины Сеченовского университета Алексей Файзуллин.

По словам доктора медицинских наук, профессора кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний Медицинского института РУДН Елены Морозовой, принципиально важным было научиться управлять регенеративным ответом ткани.

«Фракционный лазер создает в слизистой микрозоны, которые запускают естественные процессы восстановления. Мы увидели, что из тонкой слизистой действительно можно получить среднюю, и это открывает возможности для клинического применения в случаях, когда дефицит прикрепленной десны влияет на прогноз лечения», — пояснила она.

Авторы подчеркнули, что технология не призвана полностью заменить традиционные хирургические методы, но может стать менее травматичной альтернативой в ситуациях, когда тканям требуется стимуляция регенерации, а не масштабная реконструкция. Полученные данные создают основу для дальнейших клинических исследований и расширяют возможности регенеративной стоматологии.

Ранее российские ученые выявили продукты, связанные с развитием деменции.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!