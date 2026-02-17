В России научились восстанавливать десны без операции

Первый МГМУ: запустить регенерацию десны можно с помощью лазера

Ученые Сеченовского университета совместно с коллегами из Российского университета дружбы народов выяснили, что фракционный лазер способен запускать регенеративные процессы в слизистой оболочке полости рта и формировать более устойчивый биотип десны. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Тонкий биотип десны — распространенная клиническая проблема. Такая слизистая хуже сопротивляется воспалению, склонна к рецессии (оголению корней зубов) и может осложнять лечение пародонтита, периимплантита и проведение имплантации. В ряде случаев для увеличения объема прикрепленной десны применяются хирургические методы, однако они связаны с травматичностью и длительным восстановлением.

Исследователи обратились к технологии фракционного фототермолиза — методике, изначально разработанной для омоложения кожи. Лазер формирует в ткани микроколонки повреждения, невидимые глазу, которые активируют естественные механизмы заживления и ремоделирования.

Одной из ключевых задач стало определение параметров воздействия, при которых слизистая отвечает предсказуемо и контролируемо. В ходе эксперимента ученым удалось подобрать режимы, позволяющие преобразовать исходный тонкий биотип в более плотный, «средний».

Реакцию тканей изучали на модели кроликов через сутки, две, четыре и шесть недель после воздействия. Наблюдались утолщение эпителия, активизация фибробластов, формирование новых сосудов и ремоделирование соединительной ткани без признаков рубцевания.

«К шестой неделе мы наблюдали устойчивое увеличение объема мягких тканей: воспалительные изменения прошли, и сформировалась плотная, зрелая соединительная ткань. Метод выглядит многообещающим, и теперь важно подтвердить, что столь же стабильный эффект будет воспроизводимо достигаться и у пациентов», — отметил кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией цифрового микроскопического анализа Института регенеративной медицины Сеченовского университета Алексей Файзуллин.

По словам доктора медицинских наук, профессора кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний Медицинского института РУДН Елены Морозовой, принципиально важным было научиться управлять регенеративным ответом ткани.

«Фракционный лазер создает в слизистой микрозоны, которые запускают естественные процессы восстановления. Мы увидели, что из тонкой слизистой действительно можно получить среднюю, и это открывает возможности для клинического применения в случаях, когда дефицит прикрепленной десны влияет на прогноз лечения», — пояснила она.

Авторы подчеркнули, что технология не призвана полностью заменить традиционные хирургические методы, но может стать менее травматичной альтернативой в ситуациях, когда тканям требуется стимуляция регенерации, а не масштабная реконструкция. Полученные данные создают основу для дальнейших клинических исследований и расширяют возможности регенеративной стоматологии.

