В Max появились более 1 млн приватных каналов

Более 1 млн приватных каналов создали в мессенджере Max за неделю

Пользователи мессенджера Max за минувшую неделю создали более 1 млн приватных каналов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.

Возможность создавать приватные каналы появилась в национальном мессенджере 10 февраля. Пользователи в среднем создавали по 145 тыс. приватных каналов в день.

«Рекордный показатель был зафиксирован 12 февраля — в этот день было создано 276 тыс. приватных каналов. Аудитория одного из авторов выросла с нуля до 56 тыс. подписчиков за неделю», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что совокупная аудитория всех созданных с 10 февраля каналов превысила 10 млн человек.

12 февраля в Max добавили возможность закрыть больничный лист через мессенджер. Как сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на документы, лечащим врачам предоставили право использовать телемедицинские технологии с применением национального мессенджера в целях оценки состояния здоровья пациентов. В том числе это касается проведения экспертизы временной нетрудоспособности. При подтверждении восстановления трудовой функции врач может закрыть больничный через Max, при этом для его продления пациенту придется записаться на очный осмотр.

