Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Max появились более 1 млн приватных каналов

Более 1 млн приватных каналов создали в мессенджере Max за неделю
Владимир Астапкович/РИА Новости

Пользователи мессенджера Max за минувшую неделю создали более 1 млн приватных каналов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.

Возможность создавать приватные каналы появилась в национальном мессенджере 10 февраля. Пользователи в среднем создавали по 145 тыс. приватных каналов в день.

«Рекордный показатель был зафиксирован 12 февраля — в этот день было создано 276 тыс. приватных каналов. Аудитория одного из авторов выросла с нуля до 56 тыс. подписчиков за неделю», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что совокупная аудитория всех созданных с 10 февраля каналов превысила 10 млн человек.

12 февраля в Max добавили возможность закрыть больничный лист через мессенджер. Как сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на документы, лечащим врачам предоставили право использовать телемедицинские технологии с применением национального мессенджера в целях оценки состояния здоровья пациентов. В том числе это касается проведения экспертизы временной нетрудоспособности. При подтверждении восстановления трудовой функции врач может закрыть больничный через Max, при этом для его продления пациенту придется записаться на очный осмотр.

Ранее в России развеяли пять самых популярных мифов о безопасности Max.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!