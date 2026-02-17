Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В России разработали критерии сохранения выплат семьям с тремя и более детьми

ГД приняла проект о критериях сохранения ежемесячного пособия многодетным семьям
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Депутаты Государственной думы приняли правительственный законопроект о критериях сохранения ежемесячного пособия многодетным семьям, получающим среднедушевой доход не более чем на 10% выше величины регионального прожиточного минимума. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что положения закона будут распространяться на такие семьи начиная с января текущего года. Новое заявление гражданам писать не нужно. Размер единого пособия будет составлять 50% прожиточного минимума на детей, установленного в отдельном регионе России.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что этот вопрос должен быть решен в минимальные сроки. Нормы закона позволят усилить социальную защищенность многодетных семей, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин уточнил, что если какие-то многодетные семьи с 1 января уже получили отказ в назначении указанного пособия, эти решения будут пересмотрены в беззаявительном порядке.

Ранее с 1 марта 2026 года в России изменился порядок расчета алиментов, ориентир теперь на среднюю зарплату по региону.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!