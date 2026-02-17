В России разработали критерии сохранения выплат семьям с тремя и более детьми

Депутаты Государственной думы приняли правительственный законопроект о критериях сохранения ежемесячного пособия многодетным семьям, получающим среднедушевой доход не более чем на 10% выше величины регионального прожиточного минимума. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что положения закона будут распространяться на такие семьи начиная с января текущего года. Новое заявление гражданам писать не нужно. Размер единого пособия будет составлять 50% прожиточного минимума на детей, установленного в отдельном регионе России.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что этот вопрос должен быть решен в минимальные сроки. Нормы закона позволят усилить социальную защищенность многодетных семей, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин уточнил, что если какие-то многодетные семьи с 1 января уже получили отказ в назначении указанного пособия, эти решения будут пересмотрены в беззаявительном порядке.

Ранее с 1 марта 2026 года в России изменился порядок расчета алиментов, ориентир теперь на среднюю зарплату по региону.