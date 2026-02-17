В России предложили дать право бойцам досрочно покинуть службу при одном условии

Участникам специальной военной операции (СВО), которые не заключали контракт с Минобороны РФ, надо дать право на увольнение по семейным обстоятельствам. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, пишет ТАСС.

По словам омбудсмена, сегодня такое право есть только у контрактников. Другие же участники СВО не могут уволиться со службы, если, например, у них на иждивении остался один член семьи, за которым надо ухаживать.

«[Надо] распространить право на тех, кто не заключил контракт с Минобороны, на увольнение в чрезвычайных семейных обстоятельствах», — сказала Москалькова, выступая на заседании комитета Совфеда по социальной политике.

До этого сообщалось, что ставший вдовцом участник СВО из Донецка не может вернуться с фронта домой, чтобы ухаживать за ребенком. По данным Baza, мужчину отправляют на передовую, несмотря на законную возможность уволиться с армии.

Мужчина взял в жены женщину с двумя детьми, в браке у них родился общий сын. В 2018 году мужчина вступил в народную милицию Донецкой народной республики (ДНР), а после февраля 2022-го заключил контракт с Минобороны России. На фронт также ушел старший сын супруги от первого брака. В зоне проведения боевых действий парень получил травму, несовместимую с жизнью. Женщина не смогла пережить утрату и слегла с инсультом. В октябре 2024 года ее не стало. 12-летний сын бойца СВО остался со старшей сестрой, с бабушкой и тетей. Бойца не отпускают с передовой, чтобы заботиться о несовершеннолетнем ребенке.

Ранее мобилизованному с травмой плеча не дали вылечиться и вновь забрали на фронт.