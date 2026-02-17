Размер шрифта
На Земле началось солнечное затмение

ИКИ РАН: в Антарктиде началось первое в 2026 году солнечное затмение
Nasa/Joel Kowsky/Global Look Press

17 февраля на Земле началось солнечное затмение — первое из двух в 2026 году. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

По данным ученых, в 12:58 мск полутень Луны упала на Землю в районе Антарктиды. Примерно через полтора часа, в 14:44 мск, Луна полностью совместится с Солнцем и образует на небе огненное кольцо. Пик явления ожидается в 15:13 и продлится 2 минуты 19 секунд, а кольцевая фаза завершится в 15:37.

Максимальную фазу смогут увидеть лишь несколько десятков человек. В их числе те, кто находится на российской антарктической станции Мирный. Почти максимальная фаза также будет наблюдаться на австралийской исследовательской станции Дейвис, однако без формирования кольца.

В Лаборатории солнечной астрономии уточнили, что данное затмение не будет видно на территории России. Кольцеобразную фазу можно наблюдать в Антарктиде и акватории Атлантического океана, частные фазы — в Южной Америке, Африке и над Атлантикой. Во время явления Солнце и Луна будут находиться в созвездии Водолей.

Солнечное затмение происходит, когда Луна оказывается между Землей и Солнцем и отбрасывает тень на поверхность планеты. Такое явление возможно только в фазе новолуния, когда спутник Земли располагается на одной линии с Солнцем.

Существует три основных типа солнечных затмений. Полное — когда Луна полностью закрывает солнечный диск и становится видна корона. Частное — когда закрывается лишь часть Солнца. Кольцеобразное — когда Луна проходит по диску Солнца, но из-за большего расстояния от Земли не перекрывает его полностью, оставляя яркое светящееся кольцо. Именно третий тип затмения наблюдается 17 февраля.

Ранее ученые заявили о странностях Солнца после новой вспышки.
 
