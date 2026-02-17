Размер шрифта
Сенатор напомнил, что исторически Украина «сама себе не принадлежит»

Карасин назвал «политической шизофренией» слова Зеленского о давлении на Россию
Заявления президента Украины Владимира Зеленского накануне переговоров в Женеве похожи на «политическую шизофрению». Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру».

Сенатор отметил, что исторически Украина сама себе не принадлежит. Карасин назвал ее «продуктом» усилий Запада, который десятилетиями делал из страны «машину против России».

«Этим орудием производства и стала киевская хунта, которая сейчас руководит соседней нам страной. Здравый смысл заключается в том, чтобы заканчивать все это безобразие», — подчеркнул Карасин.

Он также призвал Зеленского и некоторых «наиболее зарвавшихся» европейских политиков не мешать переговорному процессу по урегулированию конфликта на Украине. Сенатор выразил надежду, что «здравый смысл все-таки начнет пробивать себе дорогу».

Перед началом трехсторонних переговоров в Женеве, которые пройдут 17–18 февраля, Зеленский заявил, что дипломатия будет более эффективной в сочетании с силой. Таким образом он призвал усилить давление на Россию путем введения новых санкций, поддержки украинской армии и укрепления средств противовоздушной обороны страны.

Ранее Зеленский назвал свое отличие от Путина.
 
